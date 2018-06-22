Художники двух стран написали «Байкальские ветры»

Образы Сибири в творческом переосмыслении художников двух стран представили на выставке в Иркутске



На Байкале прошел VIII международный фестиваль современного искусства «Перворыба». Каждый год авторы России и Франции собираются на берегах священного озера, чтобы учиться друг у друга, черпать в природе и в содружестве идеи и вдохновение.



Работы, сделанные по итогам фестиваля, представили на выставке «Образы Сибири» в центре имени Виталия Рогаля.



По традиции самую большую работу художники пишут коллективно. В этом году это сразу четыре полотна. Тетраптих называется «Байкальские ветры». На холсте как будто смешалось яркое солнце, которое отражается в прозрачной озерной воде.



- Этот фестиваль - это как глоток свежего воздуха для меня, люди, с которыми я познакомилась, они просто замечательные, и такие фестивали необходимы и нужны. То есть в том году я научилась класть мозаику, была Вивьет из Франции, в этом году мы делали берестяные картинки, то есть каждый год интересный новый опыт, - рассказала Ольга Сударчикова, участник фестиваля.



Название фестиваля «Перворыба» - это не только связь с Байкалом. Первая рыба, которая вышла из воды на сушу, - символ эволюции, движения и развития. То есть путь, которым идет современное искусство, считают организаторы и участники фестиваля. Выставка в центре имени Рогаля будет работать до 8 июля, сообщает 7ka.tv.

