Яхта с алыми парусами поприветствует выпускников в Бурятии

Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно
На празднике «Алые паруса» в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня соберутся десятки тысяч выпускников из разных городов России и из-за рубежа. Их ждет красочный фейерверк на фоне Эрмитажа и Петропавловской крепости, а также большой концерт на Дворцовой площади.
Кульминацией ночи станет прохождение по акватории Невы бригантины с алыми парусами из повести Александра Грина - символа надежды и будущего. Специально для участия в фестивале в Санкт-Петербург прибывает шведский парусник Tre Kronor Stockholm («Три Короны Стокгольма»). Бриг построен на деньги благотворителей со всего мира, в российском празднике выпускников он участвует с 2010 года, неизменно проходя по Неве под алыми парусами.
В этом году свой ответ «Алым парусам» задумали дать во Владивостоке, где пройдет фестиваль «Крылья Востока». Он включает в себя концерт, а также световое шоу в акватории бухты «Золотой рог» - в нем задействуют не только Золотой мост и парусники «Надежда» и «Паллада», но и водные краны и плавучий док.
- Пригласительные получили школьники и их родители со всего края, билеты дают право на проход в отдельную зону для выпускников, - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.
Традиция «Алых парусов» существует также на Байкале - в небольшом городе Северобайкальск в Бурятии, где проживают чуть более 20 тыс. человек. Пять школ Северобайкальска в этом году выпускают около 150 школьников.
- Это новая традиция: когда дети выходят на Байкал встречать рассвет, на волнах озера их приветствует яхта с алыми парусами. Она подходит к берегу, и капитан запускает фейерверк, в это время ребята успевают кидать в Байкал камушки с берега - загадывают желания, - сообщила ТАСС директор северобайкальской средней школы № 11 Оксана Бухольцева.
Яхта с алыми парусами поприветствует выпускников в Бурятии
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