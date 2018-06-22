Они должны определить районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года
Участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» из Бурятии отправятся в поисковую экспедицию на необитаемый курильский остров Шумшу. Ребята определят районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа Александра Гордеева.
- Поисковый отряд, сформированный в Республике Бурятия, отправится в экспедицию на остров Шумшу в начале июля текущего года. В состав группы войдут лучшие юнармейцы, которые принимали активное участие в военно-патриотических мероприятиях. Основная цель - определение районов поисков останков советских солдат, - сказал Гордеев.
В ходе экспедиции поисковики возложат венки к памятнику погибшим солдатам Красной армии при взятии Курильских островов во время Второй мировой войны.
Члены экспедиции также встретится с моряками Тихоокеанского флота. Представитель поискового движения расскажет военнослужащим о ходе боевых действий на Курильских островах в 1945 году.
Юнармейцы из Бурятии отправятся на необитаемый курильский остров
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