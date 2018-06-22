В Бурятии в День памяти и скорби почтили память погибших на войне

В небо выпустили белых голубей



Сегодня, в День памяти и скорби, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны, лётчики-испытатели Улан-Удэнского авиационного завода, администрации Железнодорожного района, общественных и молодежных организаций в парке культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Дармы Жанаева почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Росгвардейцы вместе с остальными участниками митинга возложили цветы к памятнику воинам-рабочим и служащим авиазавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.



Начальник клуба Управления Росгвардии Бурятии рядовой Надежда Нурутдинова исполнила песню «Ты же выжил солдат».



Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших советских воинах. В небо были выпущены белые голуби, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

