В небо выпустили белых голубей
Сегодня, в День памяти и скорби, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны, лётчики-испытатели Улан-Удэнского авиационного завода, администрации Железнодорожного района, общественных и молодежных организаций в парке культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Дармы Жанаева почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Росгвардейцы вместе с остальными участниками митинга возложили цветы к памятнику воинам-рабочим и служащим авиазавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Начальник клуба Управления Росгвардии Бурятии рядовой Надежда Нурутдинова исполнила песню «Ты же выжил солдат».
Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших советских воинах. В небо были выпущены белые голуби, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии в День памяти и скорби почтили память погибших на войне
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