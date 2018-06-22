Звёзды бурятской эстрады выступили на выпускном у детей-инвалидов

На концерте произошёл небольшой казус
Сегодня утром свой выпускной отметили учащиеся 9-11 классов из Республиканского центра образования, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят устроили концерт, на котором выступили артисты бурятской эстрады Чингис Ли, Евгения Эрдынеева, Светлана Санжитова и Сергей Бураченков.
- Я впервые выступал в этом учреждении. Ребята очень тепло нас приняли, аплодировали, снимали выступление на телефоны. Я не высыпаюсь и перепутал день с ночью, в приветствии сказал: «Добрый вечер». Дети, конечно же, заметили, но мне удалось сгладить это недоразумение - с улыбкой рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.
Также детям показали восточные танцы и детский ансамбль. Артисты выступили бесплатно. Администрация учреждения вручила артистам благодарственные письма.
На концерте произошёл небольшой казус
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