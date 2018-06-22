26 жилых домов в Улан-Удэ остались без света

Время отключения составило 6,5 часов



Накануне в половине пятого дня произошла авария на электроподстанции в Октябрьском районе Улан-Удэ. Без света остались 25 домов по улице Намжилова и один на Шумяцкого.



В 23 часа авария была устранена. По словам энергетиков, всех потребителей запитали по нормальной схеме.



Без электричества улан-дэнцы оставались шесть с половиной часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

