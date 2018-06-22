Температура в кранах горожан ниже нормы
С 3 мая по 16 июня в адрес управления жилищной инспекции по Улан-Удэ поступило 15 обращений от горожан, которых не устроило качество горячей воды. По их словам, температура воды была ниже положенного.
- По результатам проведения надзорных мероприятий в двух случаях установлено нарушение в работе регулировки в системе горячего водоснабжения. В результате чего управляющей организации выдано предписание. В остальных случаях установлены факты предоставления услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества, - сообщила сегодня на планёрке в мэрии начальник жилинспекции Улан-Удэ Алёна Азаревич.
По её словам, «ТГК-14» должна произвести перерасчёт оплаты за услугу, а также обеспечить температурой по нормативу (не ниже 60 градусов). Также она отметила, что в многоквартирных домах, где стоят общедомовые приборы учёта, легче произвести перерасчёт, поскольку они ежедневно фиксируют дату, время и температуру.
В случае, если вместо горячей воды из крана бежит холодная, следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты должны измерить температуру, а также составить акт, один экземпляр которого должен остаться у потребителя.
Кроме того, для работников ЖКХ провели техническое обучение по составлению актов по претензиям потребителей.
Улан-удэнцы жалуются на качество горячей воды
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