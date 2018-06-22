Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

Улан-удэнцы жалуются на качество горячей воды

Улан-удэнцы жалуются на качество горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Температура в кранах горожан ниже нормы

С 3 мая по 16 июня в адрес управления жилищной инспекции по Улан-Удэ поступило 15 обращений от горожан, которых не устроило качество горячей воды. По их словам, температура воды была ниже положенного.

- По результатам проведения надзорных мероприятий в двух случаях установлено нарушение в работе регулировки в системе горячего водоснабжения. В результате чего управляющей организации выдано предписание. В остальных случаях установлены факты предоставления услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества, - сообщила сегодня на планёрке в мэрии начальник жилинспекции Улан-Удэ Алёна Азаревич.

По её словам, «ТГК-14» должна произвести перерасчёт оплаты за услугу, а также обеспечить температурой по нормативу (не ниже 60 градусов). Также она отметила, что в многоквартирных домах, где стоят общедомовые приборы учёта, легче произвести перерасчёт, поскольку они ежедневно фиксируют дату, время и температуру.

В случае, если вместо горячей воды из крана бежит холодная, следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты должны измерить температуру, а также составить акт, один экземпляр которого должен остаться у потребителя.

Кроме того, для работников ЖКХ провели техническое обучение по составлению актов по претензиям потребителей.

горячее водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ожидаются дождливые выходные
В Улан-Удэ ожидаются дождливые выходные
Общество, 22.06.2018
Также прогнозируется усиление ветра
26 жилых домов в Улан-Удэ остались без света
Общество, 22.06.2018
Время отключения составило 6,5 часов  
Улан-удэнцы жалуются на качество горячей воды
Улан-удэнцы жалуются на качество горячей воды
Общество, 22.06.2018
Температура в кранах горожан ниже нормы
В Бурятии отметят День семьи, любви и верности
В Бурятии отметят День семьи, любви и верности
Общество, 22.06.2018
На торжестве будут награждены лучшие семьи республики
29 выпускников Бурятии написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
29 выпускников Бурятии написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Общество, 22.06.2018
В этом году в экзаменационную работу было включено ещё одно задание
Бурятский оперный театр отправляется во Владивосток
Бурятский оперный театр отправляется во Владивосток
Общество, 22.06.2018
Завершились большие гастроли в Хабаровске
В Иркутской области свидетеля оштрафовали за отказ от показаний
Общество, 22.06.2018
Директор компании отказалась свидетельствовать по уголовному делу
В Бурятии колония поставляет пиломатериалы заводу
Общество, 22.06.2018
В этом году в колонии № 1 планируется установить дополнительную пилораму
Будущие повара-кондитеры в Улан-Удэ пройдут экзамен-демонстрацию
Общество, 22.06.2018
В течение 11,5 часов они будут готовить шесть блюд
Ребёнку-инвалиду в Бурятии не выделили средства реабилитации
Общество, 22.06.2018
Министру здравоохранения республики внесли представление
Авто Тюнинг шоу пройдёт в день молодёжи в районе Бурятии
Общество, 22.06.2018
Для всех желающих будет организован силовой экстрим
В Бурятии прогнозируют короткие грозовые дожди
В Бурятии прогнозируют короткие грозовые дожди
Общество, 22.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 22 июня в республике по юго-западу пройдут ливни, грозы, по остальной территории местами короткие грозовые дожди
В Улан-Удэ выступил «Лучший жонглёр мира»
Общество, 21.06.2018
Этот титул Сергею Игнатову присваивали дважды. Но многие и без звания считают его таковым
Проект «235 артефактов» рассказал об истории бурятских шахмат
Общество, 21.06.2018
Большинство музеев, как шкатулки с секретом, хранят гораздо больше богатств, чем способны показать посетителям. Одним из примеров является Иркутский областной краеведческий музей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^