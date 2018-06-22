На торжестве будут награждены лучшие семьи республики
9 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности во всех районах Бурятии пройдут фестивали, конкурсы, мастер-классы.
На торжестве в Улан-Удэ государственные награды получат лучшие семьи республики. Так, медаль «За верность родительскому долгу»получат родители, воспитывающие 7 и более детей.
Общественной наградой - медалью «За любовь и верность» - наградят супружеские пары с 25-летним стажем, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев.
Также на торжественном мероприятии будут отмечены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», организованного министерством труда и социальной защиты России совместно с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Зрители увидят концертные номера в исполнении ведущих творческих коллективов и солистов республики, сообщает министерство социальной защиты республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад медаль «За любовь и верность» получила семья мэра Улан-Удэ Александра Голкова.
В Бурятии отметят День семьи, любви и верности
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