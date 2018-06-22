Снос был проведён накануне
В соответствии с постановлением администрации Улан-Удэ «О порядке выявления самовольно размещённого движимого имущества и принятии мер по его уборке», 21 июня снесли два самовольно установленных металлических гаража. Объекты располагались по улице Тобольской вблизи дома №63 и улице Краснофлотской, 8а (детский сад «Строитель»), сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ снесли самовольно установленные гаражи
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