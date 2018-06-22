В Улан-Удэ снесли самовольно установленные гаражи

Снос был проведён накануне



В соответствии с постановлением администрации Улан-Удэ «О порядке выявления самовольно размещённого движимого имущества и принятии мер по его уборке», 21 июня снесли два самовольно установленных металлических гаража. Объекты располагались по улице Тобольской вблизи дома №63 и улице Краснофлотской, 8а (детский сад «Строитель»), сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Читают сейчас

В Бурятии колония поставляет пиломатериалы заводу Общество, В этом году в колонии № 1 планируется установить дополнительную пилораму



В Бурятии прогнозируют короткие грозовые дожди Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 22 июня в республике по юго-западу пройдут ливни, грозы, по остальной территории местами короткие грозовые дожди



В Улан-Удэ выступил «Лучший жонглёр мира» Общество, Этот титул Сергею Игнатову присваивали дважды. Но многие и без звания считают его таковым