В Иркутской области свидетеля оштрафовали за отказ от показаний



В Тайшете приговорена судом к штрафу индивидуальный предприниматель, которая отказалась дать свидетельские показания в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве.



Женщина являлась свидетелем по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, совершённом в вагонном ремонтном депо Тайшет. Её вызвали на допрос к следователю, после разъяснения прав и обязанностей свидетеля, она отказалась от дачи свидетельских показаний, хотя была предупреждена об уголовной ответственности за это.



С учётом мнения государственного обвинения, за совершение указанного преступления суд назначил подсудимой штрафа 40 тысяч рублей.



Приговор в законную силу ещё не вступил, поскольку обжалован осужденной в апелляционном порядке в Тайшетский городской суд, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

