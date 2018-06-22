В Бурятии колония поставляет пиломатериалы заводу

В этом году в колонии № 1 планируется установить дополнительную пилораму
В рамках контракта исправительная колония № 1 поставила Улан-Удэнскому авиационному заводу значительные объёмы пиломатериалов. Сотрудничество по поставкам продукции планируется и в дальнейшем.
Развитие производства исправительных учреждений позволяет трудоустраивать осуждённых, в том числе имеющих материальные обязательства по возмещению причинённого преступлением вреда. В этом году в колонии № 1 планируется установить дополнительную пилораму, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Директор компании отказалась свидетельствовать по уголовному делу
В этом году в колонии № 1 планируется установить дополнительную пилораму
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