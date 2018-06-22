Будущие повара-кондитеры в Улан-Удэ пройдут экзамен-демонстрацию

В течение 11,5 часов они будут готовить шесть блюд
В Улан-Удэ с 18 по 21 июня в рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia», на площадке центра компетенций Байкальского колледжа туризма и сервиса выпускники колледжа по профессии «Повар, кондитер» пройдут процедуру государственной итоговой аттестации по компетенции «Поварское дело».
В течение 11,5 часов участники демонстрационного экзамена выполнят шесть модулей: «Холодная закуска Fingerfood», «Горячая закуска из морепродуктов», «Десерт с использованием заварного крема как компонента», «Холодная закуска», «Винегрет в авторском исполнении», «Горячее блюдо из птицы» - котлета по-киевски, «Десерт» - открытый пирог на основе песочного теста.
Выполнение заданий участниками оценивают девять независимых экспертов из числа педагогических работников других профессиональных образовательных организаций республики и представители работодателей, сообщает министерство образования республики.
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