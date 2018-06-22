Авто Тюнинг шоу пройдёт в день молодёжи в районе Бурятии

Для всех желающих будет организован силовой экстрим



В Кабанском районе 1 июля на центральной площади пройдёт мероприятие, посвящённое празднованию Дня молодежи. В праздничной программе планируется чествование молодых активистов района.



Для всех желающих будет организован силовой экстрим. Также состоится Авто Тюнинг шоу, творческие выступления молодежи и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



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