В Улан-Удэ выступил «Лучший жонглёр мира»

Этот титул Сергею Игнатову присваивали дважды. Но многие и без звания считают его таковым



Один из лучших жонглёров мира сегодня только преподаёт. После своего 48-летнего стажа оставил практику. От своих учеников требует только слушать и ни о чем не думать. Тогда точно всё получится.



- Когда мне делать нечего было в Москве, я начал ремонтировать квартиру и позвал электрика. Он меня попросил научить его три мяча кидать. Вот. Ну и через полчаса он закидал. Когда педагог становится, полностью влезает в душу, мозг и мышцы ученика, тогда получается. А если нет контакта с учеником у учителя, тогда никогда даже у гениального не получится, - считает Сергей Игнатов, обладатель титула «Лучший жонглер мира».



Сегодня Сергей Михайлович даёт мастер класс уже опытным жонглёрам. Эти дети - участники всероссийского фестиваля. Поэтому крутить 3 мяча они точно умеют. Но всё равно признаются, здесь они узнали много полезного, сообщает «АТВ».

