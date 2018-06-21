Этот титул Сергею Игнатову присваивали дважды. Но многие и без звания считают его таковым
Один из лучших жонглёров мира сегодня только преподаёт. После своего 48-летнего стажа оставил практику. От своих учеников требует только слушать и ни о чем не думать. Тогда точно всё получится.
- Когда мне делать нечего было в Москве, я начал ремонтировать квартиру и позвал электрика. Он меня попросил научить его три мяча кидать. Вот. Ну и через полчаса он закидал. Когда педагог становится, полностью влезает в душу, мозг и мышцы ученика, тогда получается. А если нет контакта с учеником у учителя, тогда никогда даже у гениального не получится, - считает Сергей Игнатов, обладатель титула «Лучший жонглер мира».
Сегодня Сергей Михайлович даёт мастер класс уже опытным жонглёрам. Эти дети - участники всероссийского фестиваля. Поэтому крутить 3 мяча они точно умеют. Но всё равно признаются, здесь они узнали много полезного, сообщает «АТВ».
В Улан-Удэ выступил «Лучший жонглёр мира»
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