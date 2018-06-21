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Проект «235 артефактов» рассказал об истории бурятских шахмат

Общество, 
Большинство музеев, как шкатулки с секретом, хранят гораздо больше богатств, чем способны показать посетителям. Одним из примеров является Иркутский областной краеведческий музей

В его фондах собрано порядка 500 тысяч экспонатов, и, хотя у музея семь отделов, экспозиционных площадей, чтобы представить даже наиболее ценные из них, не хватает. Частично исправить эту несправедливость был призван проект «235 артефактов», который запустили к юбилею музея в 2017 году на его сайте и в социальных сетях.

Его идея в том, чтобы раскрыть широкой общественности фонды, в том числе доставшиеся Иркутскому краеведческому музею по наследству от Сибирского отдела императорского Русского географического общества. Другие артефакты, пополнившие коллекции музея позднее, также связаны с удивительными легендами.

В отделе истории музея можно увидеть уникальные шахматы конца XIX века, которые собрал в 1920-х годах этнограф и антрополог Бернгард Эдуардович Петри у коренных жителей Восточной Сибири – бурят и сойотов.

- Буряты традиционно обучали своих детей игре в шахматы, - рассказала заведующая отделом истории Татьяна Шафранская. – У бурят в шахматы играли мальчики и девочки, взрослые и старики. Шатар – бурятское, а хиашатар – монгольское название национальных шахматных игр. Главное различие между ними – размер доски и фигур («хиа»), при идентичности правил. В Республике Бурятия и сейчас проводятся турниры по шатару.

Хотя игра пришла к ним сотни веков назад из Индии, есть версия, что слово «шатар» происходит от «шатрандж» — так называются арабские шахматы. По одной из версий, монголы заимствовали шахматы у арабов через посредство персов.

Бурятские шахматы обычно зеленого и красного цвета, при этом окрашено только основание. Интересно название и изображение фигур в них. Так, король – ноен – важный мужчина, сидящий на троне или в паланкине. Ферзь – бэрс – мифическое животное вроде большой собаки. Может изображаться также в виде белого льва с зеленой гривой, барса или пантеры. Ладья – тэрэг – двухколесная кибитка без лошади с упирающимися в землю оглоблями. Встречаются комплекты, где ладья представлена колесом, драконом, легендарной птицей гаруда, павлиньим хвостом или веером, в современных комплектах – автомобилем или танком. Конь – монг – совпадает с традиционными шахматами. Слон – тэмээ – верблюд. Интересно, что кони и слоны могут различаться по половому признаку. Тогда на одном фланге – жеребцы и верблюды, на другом – кобылы и верблюдицы. Пешка – хүү – обычно щенок. Также пешки могут иметь форму львят, тигрят, зайцев или птиц.

Буряты были большими мастерами в шахматах. В позапрошлом столетии декабристы не раз проигрывали бурятским любителям. Декабрист Александр Петрович Беляев вспоминал: «Из Читы мы шли бурятскими степями; подводчики и провожатые наши тоже были буряты. Буряты имеют страсть к шахматной игре, и на дневках около юрт всегда составлялись шахматные партии, окруженные толпою азиатцев, следивших с величайшим интересом за игрой, нетерпеливо высказывая играющим свои взгляды. Некоторые из зайсанов играли с нами и играли так хорошо, что один из наших лучших игроков Николай Васильевич Басаргин первую партию проиграл. Нужно было видеть общий восторг, когда буряты увидели своего победителем... Вообще говоря, азиатцы играли так, что могли играть с хорошими игроками», сообщает «МК-Байкал».
спорт
 
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