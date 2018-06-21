С 21 по 23 июня на базе республиканского многоуровневого колледжа пройдет демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Технология моды»
В экзамене принимают участие семь студентов по профессии «Закройщик». В качестве экспертов выступят работодатели и представители профессиональной общественности.
По заданию демонстрационного экзамена учащимся необходимо будет за 4 часа выполнить конструктивное моделирование женского платья и изготовить женское платье на подкладке за 10 часов, сообщает пресс-служба минобрнауки.
В Улан-Удэ пройдёт «модный» экзамен
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