С 21 по 23 июня на базе республиканского многоуровневого колледжа пройдет демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Технология моды»



В экзамене принимают участие семь студентов по профессии «Закройщик». В качестве экспертов выступят работодатели и представители профессиональной общественности.



По заданию демонстрационного экзамена учащимся необходимо будет за 4 часа выполнить конструктивное моделирование женского платья и изготовить женское платье на подкладке за 10 часов, сообщает пресс-служба минобрнауки.



Читают сейчас

Проект «235 артефактов» рассказал об истории бурятских шахмат Общество, Большинство музеев, как шкатулки с секретом, хранят гораздо больше богатств, чем способны показать посетителям. Одним из примеров является Иркутский областной краеведческий музей

В Улан-Удэ пройдёт «модный» экзамен Общество, С 21 по 23 июня на базе республиканского многоуровневого колледжа пройдет демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Технология моды»

Сахалин закупил бурятские луки Общество, На Сахалине отметили национальный культурно-спортивный праздник бурят-монгольского народа «Сурхарбан–2018»

Ученые с помощью ДНК установят количество рыбы в Байкале Общество, Сколько и какая рыба водится в Байкале? Ответ на вопрос не школьной задачи ищут ученые Лимнологического института. Точнее, они разрабатывают новый метод, который поможет найти решение более точное и с наименьшими усилиями

В Улан-Удэ Стальвира Оршуш дала мастер-класс для юных борцов Общество, 20 июня в борцовском зале «Динамо» именитая спортсменка Стальвира Оршуш— чемпионка Европы 2018 года, чемпионка России 2017 года, и её тренер Максим Молонов провели встречу с воспитанниками ДЮСШ № 15 «Динамо»