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Ученые с помощью ДНК установят количество рыбы в Байкале

Общество, 
Сколько и какая рыба водится в Байкале? Ответ на вопрос не школьной задачи ищут ученые Лимнологического института. Точнее, они разрабатывают новый метод, который поможет найти решение более точное и с наименьшими усилиями

Необходимые подсчеты, оказывается, можно произвести с помощью анализа ДНК среды, в которой обитают живые организмы.

- В чистую, стерильную посуду берем определенное количество воды, 100 миллилитров. И этой воды нам хватит на сотню реакций. С помощью анализа ДНК можно будет сказать, много или мало здесь рыбы и какая она. Какие виды рыб плавают в этом бассейне, - объясняет Сергей Кирильчик, старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН.

Вся эта информация буквально в стакане воды. Ведь каждое живое существо, растение в окружающей среде непременно оставляет свой невидимый след-молекулу ДНК. И ученые в состоянии ее распознать.

В резервуарах аквариального комплекса Лимнологического института байкальский омуль и его гибриды. Экспериментальная база позволяет специалистам работать в удобном режиме. Чтобы продолжить исследование, набранную в этом бассейне воду фильтруют через стекловолокно. На волокнах фильтра остаются белковые соединения: эпителий, экскременты. Из этого материала и предстоит выделить ДНК. И получить главную информацию, во-первых, о разнообразии видов, которые обитают в бассейне, а во-вторых, об их количестве.

Этот метод анализа ДНК окружающей среды иркутские ученые предлагают использовать для масштабных исследований, которые позволят определить состояние популяций, например, байкальских обитателей. Ведь сейчас количество омуля в Байкале определяют с помощью единственного тралово-акустического метода - более сложного и дорогого.

- Байкал - очень глубокое озеро. И изучать природное многообразие в Байкале очень непросто за счет его глубины. Анализ окружающей среды, с нашей точки зрения, вообще может перевернуть представление о разнообразии не только рыб, моллюсков и других эндемичных комплексов рыб в Байкале, - говорит Сергей Кирильчик.

В том числе, даже не известных, не изученных пока обитателей озера. А еще новая методика - это возможность оценить количество самого массового эндемика - голомянки. Ее численность пока не определить вообще. Известно лишь, что голомянка - это большая часть всей рыбы Байкала. По оценкам Сергея Кирильчика, для отработки методики понадобится около пяти лет, сообщает 7ka.tv.
Байкал
 
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