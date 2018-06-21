20 июня в борцовском зале «Динамо» именитая спортсменка Стальвира Оршуш— чемпионка Европы 2018 года, чемпионка России 2017 года, и её тренер Максим Молонов провели встречу с воспитанниками ДЮСШ № 15 «Динамо»
- Такие встречи и мастер-классы необходимы, что бы дети видели наглядный пример, как можно добиться больших побед, если ходить на тренировки и прилагать свои усилия. У ребят из ДЮСШ № 15 «Динамо» большое будущее, здесь есть талантливые ребята, которые обязательно добьются больших успехов. А с таких людей как Стальвира Оршуш нужно брать пример, стремиться к поставленным целям и добиваться их, – отметил тренер Максим Молонов.
Для юных динамовцев был организован мастер-класс, в ходе которого Стальвира Оршуш и Максим Молонов ответили на многочисленные вопросы юных борцов. Ребята узнали, как проходит тренировочный процесс, где и когда проходят учебно-тренировочные сборы в составе сборной команды нашей страны. По окончанию беседы, Стальвира провела разминку с детьми, она поделилась опытом с юными спортсменами, как вести себя на ковре, показала и отработала несколько приемов, сообщает пресс-служба общества.
В Улан-Удэ Стальвира Оршуш дала мастер-класс для юных борцов
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20 июня в борцовском зале «Динамо» именитая спортсменка Стальвира Оршуш— чемпионка Европы 2018 года, чемпионка России 2017 года, и её тренер Максим Молонов провели встречу с воспитанниками ДЮСШ № 15 «Динамо»
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