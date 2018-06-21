Победители будут награждены дипломами и ценными призами
В Советском районе Улан-Удэ состоится районный конкурс по озеленению и цветочному оформлению «Цветогор». Он будет проводиться в рамках подготовки и празднования Дня города с 1 по 30 августа.
В конкурсе могут принять участие жители города, а также предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, чьи объекты расположены на территории района.
Состязание проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее озеленение и цветочное оформление двора на жилом фонде»;
- «Лучшее озеленение и цветочное оформление предприятия»;
- «Лучшая цветочная композиция, клумба»;
- «Самый красивый газон».
Организаторы призывают жителей, руководителей и коллективы предприятий принять участие в конкурсе. Заявки для участия в мероприятии предоставляются в администрацию Советского района до 15 августа.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ объявили конкурс по озеленению «Цветогор»
Общество, Фото:
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