В Улан-Удэ объявили конкурс по озеленению «Цветогор»

Победители будут награждены дипломами и ценными призами



В Советском районе Улан-Удэ состоится районный конкурс по озеленению и цветочному оформлению «Цветогор». Он будет проводиться в рамках подготовки и празднования Дня города с 1 по 30 августа.



В конкурсе могут принять участие жители города, а также предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, чьи объекты расположены на территории района.



Состязание проводится по следующим номинациям:

- «Лучшее озеленение и цветочное оформление двора на жилом фонде»;

- «Лучшее озеленение и цветочное оформление предприятия»;

- «Лучшая цветочная композиция, клумба»;

- «Самый красивый газон».



Организаторы призывают жителей, руководителей и коллективы предприятий принять участие в конкурсе. Заявки для участия в мероприятии предоставляются в администрацию Советского района до 15 августа.



Победители будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

