Крупный турнир по боксу пройдёт в Улан-Удэ













С 26 июня по 1 июля в Улан-Удэ в ФСК состоятся всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал-2018» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова.История турнира «Байкал» насчитывает несколько десятков лет.Большой резонанс бокс в регионе получил после Олимпийских игр 1956 года, где воспитанник бурятского бокса Владимир Сафронов стал первым олимпийским чемпионом среди боксёров СССР и одновременно первым чемпионом мира.Сегодня бурятская школа бокса находится на подъёме. Медали чемпионов и призёров России, многих международных и европейских соревнований неоднократно завоевывали бурятские спортсмены, среди которых Батор Сагалуев, Тамир Галанов, Доржо Раднаев, Георгий Кушиташвили, Наталья Шадрина, Дарима Сандакова, Людмила Воронцова, Кристина Ткачева, Юлия Арефьева.Сам турнир пройдёт в течение пяти дней в 10 весовых категориях у мужчин, 3 весовых - у женщин.- В этом году в соревнованиях планируют принять участие около 100 спортсменов из Монголии, Китая, Казахстана, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского края, Республик Саха (Якутия), а также Тывы,- рассказал директор Центра спортивной подготовки Иван Козырев. - Сборную нашей республики будут представлять сильнейшие спортсмены в количестве 35 боксеров, 5 из которых женщины.Соревнования включены во всероссийский календарный план министерства спорта России. Всем победителям присваивается звание «Мастер спорта России». Вход на мероприятие будет свободным, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.