Улан-удэнцев напугал смерч (видео)

Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru) 19 Июн 2018 в 1:00 PDT

Любопытно, что местные жители не обращают на него особого внимания и проходят мимо. Ветер стихает также быстро, как и начался.За это время ролик в Instagram просмотрели почти 40 тысяч раз. В комментариях люди активно обсуждают видео и даже придумывают ему шуточные имена: «Ураган Доржима», «Ураган Сэсэг»«В Америке бы все бегали, паника и кричали бы торнадо, но тут просто люди рядом ходят и отряхивают голову от пыли», - отметил пользователь.Другая часть подписчиков предположила, что внезапный вихрь имеет мистическое происхождение.«Боохолдойн hалхин» («Ветер, порождённый духами – ред.)«Как он моментально исчез…»«Бабушка говорила, что в таких местах бесы бегают»«На Истоке шаманы буянят»«В детстве за таким бегала, только тот намного меньше был... Мне потом сказали, что там скопление болезней и я верила»«Нельзя туда прыгать.Старые люди говорят после этого долго не живут.» - пишут горожане.