Улан-удэнцев напугал смерч (видео)

Непривычное для Бурятии природное явление запечатлел на камеру житель посёлка Исток пару дней назад.
На видеокадрах ветер резко подхватывает песок, закручивает в воронку. Вихрь столбом проносится несколько метров по посёлку, разметая на своём пути мелкий мусор - ветки и бумажки.
Любопытно, что местные жители не обращают на него особого внимания и проходят мимо. Ветер стихает также быстро, как и начался.
За это время ролик в Instagram просмотрели почти 40 тысяч раз. В комментариях люди активно обсуждают видео и даже придумывают ему шуточные имена: «Ураган Доржима», «Ураган Сэсэг»
«В Америке бы все бегали, паника и кричали бы торнадо, но тут просто люди рядом ходят и отряхивают голову от пыли», - отметил пользователь.
Другая часть подписчиков предположила, что внезапный вихрь имеет мистическое происхождение.
«Боохолдойн hалхин» («Ветер, порождённый духами – ред.)
«Как он моментально исчез…»
«Бабушка говорила, что в таких местах бесы бегают»
«На Истоке шаманы буянят»
«В детстве за таким бегала, только тот намного меньше был... Мне потом сказали, что там скопление болезней и я верила»
«Нельзя туда прыгать.Старые люди говорят после этого долго не живут.» - пишут горожане.