Улан-удэнская колония провела день открытых дверей

Для родственников осуждённых состоялся концерт



Исправительная колония № 2 в Улан-Удэ провела для родственников осуждённых День открытых дверей.



Для родственников заключённых провели экскурсию, во время которой близкие осуждённых узнали об условиях проживания, распорядок учреждения, побывали общежитиях отрядов, библиотеке и читальном зале.А в столовой они смогли попробовать еду, которой питаются осуждённые.



Потом для них показали концерт от вокально-инструментального ансамбля «Магнит». После концерта осуждённые пригласили своих родных на чаепитие.



- В заключение мероприятия руководством учреждения организован прием по личным вопросам, где родственники смогли задать интересующие их вопросы. На все вопросы гости получили исчерпывающие ответы, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



