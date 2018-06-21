Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет до 5 тысяч

Кроме того, закон предусматривает увеличение тарифа на получение этого документа гражданами в возрасте до 14 лет



Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Речь идёт о документе, содержащем электронный носитель информации, сообщает ТАСС.



Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, если речь идёт о документе с электронным носителем информации.

