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В Улан-Удэ пройдёт турнир по самбо памяти Николая Петров

В Улан-Удэ пройдёт турнир по самбо памяти Николая Петров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир состоится уже в 45-й раз

45-й всероссийский турнир по самбо памяти Николая Петрова вновь пройдёт в Улан-Удэ.

Турнир состоится 23 июня в Физкультурно-спортивном комплексе.

Открытие пройдёт в 17 часов. Финальные схватки с 17 до 18 часов.

Справка:

Николай Петров (1947—1969) — советский пограничник, погибший при защите острова Даманский.

Родился в 1947 году в Улан-Удэ. С детства увлёкся фото-, и киносъёмками. Снял и смонтировал до призыва в армию несколько короткометражных фильмов. Часть из них прошла по местному телевидению

Призван в пограничные войска КГБ СССР в 1968 году. Начал служить на заставе «Нижне-Михайловка». На день своей гибели он успел отслужить всего три с половиной месяца.

На заставе получил необычную должность: фото-, и киномеханика. В те годы китайские солдаты и гражданские лица неоднократно нарушали советско-китайскую границу и совершали провокации. Для документальной фиксации этих нарушений на пограничных заставах на границе с КНР и была введена эта должность.

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года китайские солдаты скрытно заняли советский остров Даманский. Китайская группа оставалась незамеченной до 10:40, когда на 2-ю заставу «Нижне-Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда поступил доклад от поста наблюдения, что в направлении острова Даманского движется группа вооружённых людей численностью до 30 человек. На место событий выехало 32 советских пограничника, в том числе начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников. Среди них был Николай Петров.

В 11:10 они прибыли к южной оконечности острова. Пограничники под командованием Стрельникова разделились на две группы. Первая группа под командованием Стрельникова направилась к группе китайских военнослужащих, стоявших на льду юго-западнее острова. Здесь Николай Петров успел сделать несколько фотографий, впоследствии ставшие убедительными доказательствами того, что инициаторами вооружённого конфликта стали именно китайские военнослужащие.

По условному знаку командира китайского отделения У Юнгао был открыт неожиданный огонь по советским пограничникам. В первые же секунды погибли начальник заставы Иван Стрельников и почти все пограничники из его группы, в том числе и Николай Петров. Перед гибелью Николай успел спрятать фотоаппарат в полушубок, поэтому китайцы не смогли его обнаружить и уничтожить фотографии.

спорт самбо
 
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