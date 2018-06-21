В Бурятию съедутся травматологи со всей страны

Медики обменяются опытом на научно-практической конференции



22-23 июня в республиканской больнице имени Семашко пройдёт научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата», сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.



По словам организаторов, в конференции примут участие ведущие учёные, эксперты, руководители лечебных учреждений, врачи-травматологи, ортопеды, анестезиологи - реаниматологи, специалисты по лечению боли из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Красноярска и других городов. Также приедут ведущие специалисты-врачи из Монголии, Китая.



- В практической части конференции проведут мастер-классы с применением новейших технологии ведущих мировых компаний. Специально компания FUJIFILM Sonosite представила новейшее УЗИ-оборудование, на котором ведущие российские врачи совместно с коллегами из Бурятии проведут хирургические операции для блокировки боли, - уточняют в больнице.



Организаторы отмечают, что конференция не только изучит передовой опыт, в частности, в области травматологии и реаниматологии-анестезиологии, но и привлечёт новые технологии в здравоохранение Бурятии.

