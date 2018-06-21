Медики обменяются опытом на научно-практической конференции
22-23 июня в республиканской больнице имени Семашко пройдёт научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата», сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.
По словам организаторов, в конференции примут участие ведущие учёные, эксперты, руководители лечебных учреждений, врачи-травматологи, ортопеды, анестезиологи - реаниматологи, специалисты по лечению боли из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Красноярска и других городов. Также приедут ведущие специалисты-врачи из Монголии, Китая.
- В практической части конференции проведут мастер-классы с применением новейших технологии ведущих мировых компаний. Специально компания FUJIFILM Sonosite представила новейшее УЗИ-оборудование, на котором ведущие российские врачи совместно с коллегами из Бурятии проведут хирургические операции для блокировки боли, - уточняют в больнице.
Организаторы отмечают, что конференция не только изучит передовой опыт, в частности, в области травматологии и реаниматологии-анестезиологии, но и привлечёт новые технологии в здравоохранение Бурятии.
В Бурятию съедутся травматологи со всей страны
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вячеслав Бутусов даст 1,5-часовой концерт
Турнир состоится уже в 45-й раз
Медики обменяются опытом на научно-практической конференции
Сейчас идёт сбор информации
В Улан-Удэ завершились гастроли Московского академического театра имени Маяковского
Неработающие пенсионеры могут выучиться компьютерной грамотности
23-24 июня в Иволгинском дацане пройдёт VII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Итигэлова»
Посетителей ждёт развлекательная программа
Свои результаты они узнают не позднее 5 июля
В Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника
Дулма Сунрапова представляла на масштабном международном конкурсе Монголию. ВИДЕО
Приедут порядка 100 спортсменов
Полицейские обсудят вопросы безопасности в период летнего туристического сезона на побережье Байкала
В рамках всероссийской акции в регионе пройдут встречи детей-сирот со спортсменами
Коллекция музея связи пополнилась новыми экспонатами