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Артисты московской «Маяковки»: «Публика в Улан-Удэ удивительная»

Артисты московской «Маяковки»: «Публика в Улан-Удэ удивительная»
Общество,  Фото:Александра Данилова
В Улан-Удэ завершились гастроли Московского академического театра имени Маяковского

19 июня в Государственном русском драматическом театре состоялось закрытие гастролей Московского академического театра им.Вл.Маяковского. Приезд знаменитого столичного театра в Улан-Удэ стал возможен благодаря программе «Большие гастроли. межрегиональная программа» федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры РФ и при содействии министерства культуры Бурятии, сообщает пресс-службе Русского драмтеатра им. Бестужева.

Театр Маяковского привёз в Бурятию шесть спектаклей: «Женитьбу» Гоголя, «Бешеные деньги» Островского, «Изгнание» и «Русский роман» Ивашкявичюса, «Человек, который принял жену за шляпу» по книге Оливера Сакса, а также детский спектакль «Малыш и кот».

Постановки «Маяковки» показывались на трёх площадках: большая и малая сцены театра им.Н.А.Бестужева и в Бурятском театре драмы. За время гастролей спектакли смогли посмотреть около 3000 человек.




Финальным аккордом гастрольной программы «Маяковки» стал «Русский роман» по пьесе Марюса Ивашкявичюса в постановке режиссёра и художественного руководителя театра Миндагауса Карбаускиса. Главную роль в нём исполнила народная артистка России Евгения Симонова, которую тепло приняли зрители.

– Было очень здорово играть в вашем театре. Публика удивительная, редкая по открытости и отзывчивости! Это счастье, когда полный зал и так тепло принимают, – поделилась впечатлениями после спектакля Евгения Павловна.




Улан-удэнские зрители, в свою очередь, также были щедры на отзывы в адрес московского театра им.Вл.Маяковского.

Надежда: «Женитьба» – изумительная постановка, игра актёров потрясающая. Это все любимые нами артисты, и сейчас они открылись перед нами с новой стороны и удивляют, и поражают. Я в полном восторге! Сегодня они стали ещё любимее. Счастливы, что мы здесь и видим их! И это здорово, что есть такая программа «Большие гастроли».

Екатерина Морозова: «Мы ходили на спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», спектакль на высшем уровне, остались довольны абсолютно всем! Большое спасибо артистам и театру, за то, что они к нам приехали!»

Инга Светлова: «Ходили с дочерью на спектакль «Малыш и кот», и обе остались в восторге от того, что творилось на малой сцене! Актеры большие молодцы, детишки следили за представлением, раскрыв рот, и главное, все недолго! Никто не устал, не капризничал. И мы смогли поиграть в декорациях. Все было замечательно, спасибо Маяковке!»

Алёна: «Посетили вчера гастроли Московского Театра им. Вл. Маяковского. Погрузились в брутальную драму «Изгнание» под музыку Queen, 4 часа пролетели незаметно. Многие аспекты жизни затрагивает спектакль. Было и грустно, и смешно одновременно. Даже есть ещё то, над чем тянет подумать после увиденного. Хочется добавить в конце фразу со сцены: «Внутри каждого из нас живёт монгол».

Любовь Конюшкина: «Триумф! Сердце наполнено огромной благодарностью к творческой группе театра Маяковского, приехавшей на гастроли в Улан-Удэ. Хочу передать Вам эмоции зрительного зала Бестужевского театра после спектакля «Бешеные деньги».

Анна: «Нет, я не думала что так бывает. Это был абсолютно мой спектакль. Э, кто там говорил, что не любит драму? Я испытываю сейчас чувство огромной любви и благодарности театру Маяковского за «Изгнание». Божественные актёры! Спасибо вам за чудо».

Маркел: «Сегодня закончили свои гастроли театр Маяковского, даже грустно на душе, что уезжают от нас, все было здорово, все было великолепно!»
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