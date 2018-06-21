Неработающие пенсионеры могут выучиться компьютерной грамотности
Министерство социальной защиты населения организует обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Бурятии.
В текущем году неработающие пенсионеры районов Иволгинского, Баргузинского, Закаменского, Кяхтинского, Хоринского районов и города Улан-Удэ могут обращаться в районные подразделения республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» с заявлением.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и трудовую книжку, сообщает министерство социальной защиты республики.
В Бурятии пенсионеров учат на компьютерных курсах
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