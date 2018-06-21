В Бурятии передали в музей старинный ямщицкий ящик

Коллекция музея связи пополнилась новыми экспонатами
В музей связи, который находится в здании Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ, поступили новые экспонаты.
Бурятский филиал «Почта России» передал в музей старинный, ямщицкий почтовый ящик для перевозки почты на трактах весом более 100 кг, ручное пиловочное устройство 1964 года выпуска для подготовки надрезов на деревянных ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по Бурятии.
Коллекция музея также пополнилась накатным устройством, предназначенным для обозначения наименования предприятия связи на бумажных лентах, используемых при упаковке посылок и ценных бандеролей.
Также в музей передали коллекцию марок 70-х годов: «Товарный паровоз типа I-4-0 серии Щ 1912г.», «Первый международный териологический конгресс ITC 1974», «Самолет И.Стеглау №2 1912г.» и другие. Также переданы страховые, именные печати со времен Бурят-Монгольской АССР (1940 г.) и календарные штемпели 60-х годов.
Коллекцию пополнили книги почёта Заиграевской конторы связи Бурят-монгольской АССР 1956г. и удостоверения народного комиссариата связи СССР и министерства связи СССР на право сопровождения и обмена почт.
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