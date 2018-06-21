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В Бурятии наркомана лишили водительских прав

Общество, 
Мужчина стоит на учёте в наркодиспансере

Житель Джидинского района состоит на учёте в Республиканском наркологический диспансер, поскольку употребляет наркотики. Кроме того, у него есть водительское удостоверение. Однако из-за наркозависимости вождение ему противопоказано, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- По данному факту прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортным средством, которое судом удовлетворено, действие права управления транспортными средствами гражданином прекращено до снятия медицинских противопоказаний, - уточняют в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.
водительские удостоверения
 
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