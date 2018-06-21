В Бурятии наркомана лишили водительских прав

Мужчина стоит на учёте в наркодиспансере



Житель Джидинского района состоит на учёте в Республиканском наркологический диспансер, поскольку употребляет наркотики. Кроме того, у него есть водительское удостоверение. Однако из-за наркозависимости вождение ему противопоказано, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- По данному факту прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортным средством, которое судом удовлетворено, действие права управления транспортными средствами гражданином прекращено до снятия медицинских противопоказаний, - уточняют в прокуратуре.



Решение суда в законную силу не вступило.

