В Улан-Удэ закрыли сайт продажи дипломов и аттестатов



Как выяснила проверка прокуратуры Советского района, в интернете распространялась реклама о продаже дипломов без получения среднего профессионального и высшего образования, дипломов с учёной степенью, аттестатов за 9 и 11 классы нового и старого образцов, свидетельств ЕГЭ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Указанная реклама побуждает приобретать документы об образовании без должной процедуры обучения, способствует искажению морально-нравственного сознания общества, - поясняют в прокуратуре.



Суд признал информацию запрещенной к распространению. Решение суда незамедлительно направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории Российской Федерации.

