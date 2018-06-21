В Улан-Удэ сегодня обещают дождь

По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по юго-западу - ливни



Ветер западный 4-9, местами 12-17 м/с.



Температура днём +26, +31, местами +16, +21.



В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура +23, +25.

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