У семьи в Бурятии родился 10-й ребёнок

Девочку назвали Снежаной



18 июня в Кижингинском районе прошла регистрация рождения 10-го ребёнка в семье Семёновых Сергея и Анастасии.



У супругов родилась девочка, которую назвали Снежаной. Она стала шестой дочерью в семье.



Отца поздравили с рождением дочери, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.



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