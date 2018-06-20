Девочку назвали Снежаной
18 июня в Кижингинском районе прошла регистрация рождения 10-го ребёнка в семье Семёновых Сергея и Анастасии.
У супругов родилась девочка, которую назвали Снежаной. Она стала шестой дочерью в семье.
Отца поздравили с рождением дочери, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.
У семьи в Бурятии родился 10-й ребёнок
Общество, Фото:
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