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Лучшие приёмные семьи из Иркутской области встретятся с Александром Носиком

Лучшие приёмные семьи из Иркутской области встретятся с Александром Носиком
Общество,  Фото:страница Александра Носика
Состязание видеофильмов «Моя приёмная семья» проводилось среди замещающих семей

В Иркутской области 23 июня состоится награждение победителей и лауреатов конкурса любительских видеофильмов «Моя приёмная семья» среди замещающих семей. На суд комиссии в этом году представлена 51 работа по четырём номинациям, в том числе 8 - в номинации «Семейный праздник», 15 - в номинации «Семейное хобби», 7 - в номинации «Семейное путешествие», 21 - в номинации «Семейная история». Это рекордное количество работ за четыре года проведения конкурса. География конкурсантов различна, представлены работы с 33 территорий Иркутской области, из них наибольшее количество семей из Усольского района. Семья из Балаганского района, которая участвует уже не в первый раз, в этом году приняла участие сразу в двух номинациях, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса лично планируют присутствовать 36 семей. Конкурсной комиссией определены 12 победителей в четырёх номинациях. В соответствии с положением конкурса семьи получат денежные призы: за 1 место - по 25 тыс. рублей, за 2 место - по 15 тыс. рублей, за 3 место - по 10 тыс. рублей. Кроме того, победителям и лауреатам конкурса будут вручены памятные призы и подарки, предоставленные спонсорами.

В рамках церемонии награждения пройдёт мастер-класс о создании фильмов для приёмных родителей и детей старшего возраста. Церемония награждения завершится творческой встречей с известными российскими актерами: заслуженной артисткой России, народной артисткой Молдовы Светланой Тома, российской актрисой, народной артисткой Грузии Ией Нинидзе, российским актером театра и кино, телеведущим Александром Носиком, заслуженным артистом России, народным артистом Республики Южная Осетия Эвклидом Кюрдзидисом.   
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