В Иркутской области обсудят переход школ на одну смену

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В Улан-Удэ наградили доноров-военных Общество, 15 июня в посёлке Звездный в войсковой части № 14129 прошла церемония награждения активных доноров

Улан-Удэ присоединится к акции «Красная гвоздика» Общество, Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика»

Участника иркутской Монстрации задержали за уточку Общество, 19 июня полиция задержала участника иркутской Монстрации Захара Сарапулова