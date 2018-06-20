Планируется капремонт многих школ
Создание условий для перехода школ Иркутской области на односменное обучение обсудят в Законодательном Собрании на 64 сессии.
Согласно задаче, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2025 году во всех общеобразовательных организациях страны предусматривается введение односменного режима обучения для всех классов. При этом третья смена должна быть ликвидирована уже в 2018 году.
- Строительство или ремонт еще 16 общеобразовательных учреждений вошло в бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. И если остроту проблемы с устройством детей в дошкольные учреждения удалось снять, то спрос на новые школы растёт. Как и запросы на их ремонт. Сегодня нужно вести речь о том, чтобы капитально отремонтировать в регионе все школы, построенные в 70-80-х годах прошлого века, - сообщил председатель регионального парламента Сергей Брилка.
На контроле по-прежнему находится вопрос обеспечения образовательных учреждений после капитального ремонта новой мебелью и оборудованием. При корректировке регионального бюджета на сессии Законодательного Собрания в марте 2018 года были предусмотрены дополнительно 41,7 млн рублей на мебель для тех школ, где ремонт пройдет в этом году. Планировалось, что контракт с подрядчиком будет заключен до конца июня, сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на переход школ на обучение в одну смену требуется порядка 14 миллиардов рублей.
В Иркутской области обсудят переход школ на одну смену
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Бурятии» закончили обработку плодово-ягодных культур.
Девочку назвали Снежаной
15 июня в посёлке Звездный в войсковой части № 14129 прошла церемония награждения активных доноров
Состязание видеофильмов «Моя приёмная семья» проводилось среди замещающих семей
Жителям расскажут и об актуальной эпидситуации за рубежом
Планируется капремонт многих школ
Горожане смогут посмотреть журналы, в которых при жизни классиков публиковались их произведения
Жителей здесь ждут соревнования, конкурсы, а также уха и рыба на рожне
Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика»
19 июня полиция задержала участника иркутской Монстрации Захара Сарапулова
С 21 по 23 июня Тункинский район станет главной спортивной ареной для сельских спортсменов Бурятии
В посёлке Сахюрта на переправе на остров Ольхон в этом году планируется организовать пункт учёта туристов
В Октябрьском районе Улан-Удэ объявлен районный конкурс профессионального мастерства «Мастер года»
На мероприятии пройдут различные соревнования, конкурсы, танцевальный баттл
Попрошайничество, особенно в историческом центре Улан-Удэ, - достаточно прибыльное занятие