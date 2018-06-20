В нацпарке в Бурятии пройдёт «День рыбака»

Жителей здесь ждут соревнования, конкурсы, а также уха и рыба на рожне



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает всех желающих на традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». В этом году торжество пройдёт в Чивыркуйском заливе, в посёлке Курбулик 7 июля с 12.00 до 16.00 часов. Тема праздника «Хранители рыбацких традиций».



В программе - конкурс «Семья - хранитель рыбацких традиций», кулинарное состязание «Рыбацкая фантазия», соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак», детское состязание «Юный рыбачок», творческие номера, мастер-классы, выставки, вытягивание невода, уха и рыба на рожне.



- Что может быть лучше, чем провести выходной день на берегу самого тёплого залива Байкала, отведать рыбные угощения и получить море положительных эмоций. Приезжайте, будет весело и интересно, - призывают всех организаторы мероприятия.



