Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика»
Организаторы акции «Красная гвоздика» - благотворительный фонд помощи ветеранам «Память поколений». Красная гвоздика была выбрана фондом в качестве символа памяти о подвигах погибших защитников Отечества и знака реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика».
Собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.
Сбор средств в пользу участников боевых действий также ведётся на официальном сайте фонда «Память поколений», где можно найти способы оказания финансовой помощи ветеранам.
Всего за два года проведения акции «Красная гвоздика» было реализовано 4 145 490 значков, с мая по июнь 2017 года кампанию поддержали более 60 партнёров из 80 регионов, значки продавали более чем в 50 000 торговых точках.
В Улан-Удэ значок можно приобрести в магазине «SELA», торговый центр «Пионер». Акция продлится до 22 июня, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ присоединится к акции «Красная гвоздика»
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