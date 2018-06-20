Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июня

19 Июня

Популярное

В Бурятии стартуют летние сельские спортивные игры

В Бурятии стартуют летние сельские спортивные игры
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
С 21 по 23 июня Тункинский район станет главной спортивной ареной для сельских спортсменов Бурятии

XVII республиканские летние сельские спортивные игры соберут более 1200 атлетов из районов республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Соревнования пройдут в Тункинском районе: в посёлке Аршан и пяти селах - Кырене, Жемчуге, Туране, Тунке и Хурай Хобок. Торжественная церемония открытия состоится на центральном стадионе в Кырене 21 июня, здесь же 24 июня наградят победителей игр.

В программе летних Игр десять видов спорта – армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт и спортивное ориентирование.

Отдельно пройдёт турнир среди представителей сельских профессий - дояров и механизаторов. Женщины будут соревноваться в сборке и разборке доильного аппарата, а мужчины покажут искусство вождения трактора. Также они примут участие в кроссе и силовой гимнастике.

- Отрадно, что благодаря широкому возрастному диапазону сельских Игр, многие титулованные спортсмены получают шанс продлить свою спортивную карьеру. Проведение ежегодных спортивных игр позволяет выявить сильнейших спортсменов республики, которые после сельских соревнований принимают участие в главных стартах мира. Как, например, победительница сельских Игр в Мухоршибире, наша гордость и надежда – участница XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане Алиса Жамбалова, - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Сами сельские игры проходят в три этапа. Сначала сельские спортсмены соревнуются на местах в районах, затем проходят зональный турнир по футболу и волейболу, последний этап – финал игр.

По регламенту, к участию в соревнованиях допускаются граждане от 18 лет и старше, постоянно проживающие в районе. Причём не менее 30 процентов состава команды должны составлять работники, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, в лесном комплексе, рыбном хозяйстве и потребительской кооперации.

Зимние сельские игры проводятся с 1986 года. В 90-е годы некоторые сельские игры не состоялись. С 1999 года они возобновились, было решено проводить Республиканские сельские спортивные игры ежегодно, чередуя летние и зимние. За эти годы в Бурятии было проведено 16 летних и 14 зимних сельских игр.

спорт сельские спортивные игры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские бомжи пугают иностранных туристов
Улан-удэнские бомжи пугают иностранных туристов
Общество, 20.06.2018
Попрошайничество, особенно в историческом центре Улан-Удэ, - достаточно прибыльное занятие
Жителям Бурятии рассказали, как обезопаситься от рисков в долевом строительстве
Жителям Бурятии рассказали, как обезопаситься от рисков в долевом строительстве
Общество, 20.06.2018
Многие граждане принимают участие в долевом строительстве, зная, что только так они смогут значительно сэкономить на стоимости жилья
Железнодорожный институт в Улан-Удэ всё-таки будет закрыт
Железнодорожный институт в Улан-Удэ всё-таки будет закрыт
Общество, 20.06.2018
Директор Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта опроверг информацию о якобы отменённом приказе о закрытии вуза
В Иркутске открылся единственный легальный пляж
В Иркутске открылся единственный легальный пляж
Общество, 20.06.2018
Единственный общественный пляж Иркутска на заливе Якоби прошёл освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам
Сборы гранатомётчиков стартовали в Бурятии
Общество, 20.06.2018
Они будут поражать новые подвижные мишени
Иностранные художники устроили пленэр на Байкале в Бурятии (фоторепортаж)
Иностранные художники устроили пленэр на Байкале в Бурятии (фоторепортаж)
Общество, 20.06.2018
Международный пленэр прошёл на древней земле Баргуджин-Токум. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ две школы объединят в один образовательный комплекс
В Улан-Удэ две школы объединят в один образовательный комплекс
Общество, 20.06.2018
В него войдут школа № 63 в сотых кварталах и строящаяся школа в 112 микрорайоне
В центре Улан-Удэ отключат светофор
В центре Улан-Удэ отключат светофор
Общество, 20.06.2018
Он не будет работать днём 22 июня
Улан-удэнцев просят сдать кровь для женщины с лейкозом
Улан-удэнцев просят сдать кровь для женщины с лейкозом
Общество, 20.06.2018
Женщина, которой нужна кровь, хороша известна в Улан-Удэ благодаря помощи с узаконением земель
Савелий Мотошкин отсудил тысячу евро в Страсбургском суде
Савелий Мотошкин отсудил тысячу евро в Страсбургском суде
Общество, 20.06.2018
Ранее уголовное дело на экс-начальника управления капитального строительства правительства Бурятии прекратили
Байкальская школа молодого филолога проходит в Бурятии
Байкальская школа молодого филолога проходит в Бурятии
Общество, 20.06.2018
В рамках школы состоялись мастер-классы, экскурсии и олимпиады
10 турмаршрутов по Бурятии участвуют в конкурсе
10 турмаршрутов по Бурятии участвуют в конкурсе
Общество, 20.06.2018
Сейчас проходит заключительный этап творческого состязания
В Улан-Удэ осудили мать-«кукушку»
В Улан-Удэ осудили мать-«кукушку»
Общество, 20.06.2018
За  неуплату алиментов женщину повторно привлекли к уголовной ответственности
В Бурятии помогают найти работу бывшим осуждённым
Общество, 20.06.2018
С начала года обратилось трое бывших заключённых

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^