В Бурятии стартуют летние сельские спортивные игры

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

С 21 по 23 июня Тункинский район станет главной спортивной ареной для сельских спортсменов Бурятии



XVII республиканские летние сельские спортивные игры соберут более 1200 атлетов из районов республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Соревнования пройдут в Тункинском районе: в посёлке Аршан и пяти селах - Кырене, Жемчуге, Туране, Тунке и Хурай Хобок. Торжественная церемония открытия состоится на центральном стадионе в Кырене 21 июня, здесь же 24 июня наградят победителей игр.



В программе летних Игр десять видов спорта – армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт и спортивное ориентирование.



Отдельно пройдёт турнир среди представителей сельских профессий - дояров и механизаторов. Женщины будут соревноваться в сборке и разборке доильного аппарата, а мужчины покажут искусство вождения трактора. Также они примут участие в кроссе и силовой гимнастике.



- Отрадно, что благодаря широкому возрастному диапазону сельских Игр, многие титулованные спортсмены получают шанс продлить свою спортивную карьеру. Проведение ежегодных спортивных игр позволяет выявить сильнейших спортсменов республики, которые после сельских соревнований принимают участие в главных стартах мира. Как, например, победительница сельских Игр в Мухоршибире, наша гордость и надежда – участница XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане Алиса Жамбалова, - отметил глава республики Алексей Цыденов.



Сами сельские игры проходят в три этапа. Сначала сельские спортсмены соревнуются на местах в районах, затем проходят зональный турнир по футболу и волейболу, последний этап – финал игр.



По регламенту, к участию в соревнованиях допускаются граждане от 18 лет и старше, постоянно проживающие в районе. Причём не менее 30 процентов состава команды должны составлять работники, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, в лесном комплексе, рыбном хозяйстве и потребительской кооперации.



Зимние сельские игры проводятся с 1986 года. В 90-е годы некоторые сельские игры не состоялись. С 1999 года они возобновились, было решено проводить Республиканские сельские спортивные игры ежегодно, чередуя летние и зимние. За эти годы в Бурятии было проведено 16 летних и 14 зимних сельских игр.



