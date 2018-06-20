На переправе на Ольхон поставят пункт учёта туристов

В посёлке Сахюрта на переправе на остров Ольхон в этом году планируется организовать пункт учёта туристов



Учитывать отдыхающих будут по принципу одного окна. Здесь же туристам предоставят информацию об обращении с отходами и при необходимости будут выдавать разрешения на посещение Прибайкальского нацпарка, сообщает «Телеинформ».



– Например, едет 200 человек на турбазу, а она вмещает 30 человек. Возникает вопрос: а куда они едут? Или эта турбаза за всё лето не вывезла ни одного мешка мусора. Тоже возникает вопрос: а куда дели? – комментирует Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков.



Анализ прокуратуры показал, что на Ольхоне находится около 150 коллективных мест размещения. Большая часть из них работает с теми или иными нарушениями, уточняет «Телеинформ».

