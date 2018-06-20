Благотворительный концерт в пользу сирот пройдёт в Улан-Удэ

Выступления пройдут 22 июня



«Дети – детям!» - под таким названием в районном Доме культуры Мухоршибирского района состоится большой концерт. Праздник пройдёт для воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра, несовершеннолетних села Хошун-Узур, коррекционной школы села Галтай и для ребят, отдыхающих на летних площадках.



Свои лучшие номера покажут участники образцового ансамбля народного танца «Булжамуур», ансамбля восточного танца «Лотос», образцовой студии эстрадно-джазового вокала «СКЭТ» и образцовой студии эстрадного вокала «Акцент».



Благотворительный концерт проводится в рамках творческого проекта «Мы вместе» для детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов, многодетных семей, который стартовал в 2016 году. Лейтмотив мероприятий – тема добра и добрых дел. Проект проводится Республиканским центром народного творчества, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

