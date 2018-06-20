Единственный общественный пляж Иркутска на заливе Якоби прошёл освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам
Место массового отдыха признано безопасным и отвечает всем требованиям, предъявляемым к пляжам. Проведено водолазное обследование дна, оно очищено от мусора, зона купания огорожена буйками, выставлены информационные стенды с правилами поведения в различных нештатных ситуациях и номерами экстренных служб. В наличии имеется спасательное оборудование - конец Александрова, спасательные круги. В двух зонах отдыха и купания организовано дежурство обученных спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
- Мы обращаем внимание отдыхающих на необходимость соблюдения мер безопасности при отдыхе у воды! Глубина в предназначенной для купания зоне доходит до 6 метров. Опасно купаться в недостаточно прогретой воде, в состоянии алкогольного опьянения, вне видимости спасателей. Заплывать за буйки категорически запрещено. Маломерным судам нельзя пересекать границу зоны купания людей. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей! - призывает Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.
В Иркутской области в настоящее время готовится к открытию пляж «Еловский пруд» в Ангарском районе. Кроме того, на учёте в Государственной инспекции по маломерным судам стоят рекреационные зоны, имеющие статус места массового отдыха у воды, не предусматривающий разрешения на организованное общественное купание. В Иркутске это Тёплые озёра, остров Юность, «Квадраты», Боковская протока. Патрулирование этих территорий ведётся с использованием беспилотных летательных аппаратов. В выходные и праздничные дни патрулирование будет усилено.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ будет открыто два легальных пляжа.
В Иркутске открылся единственный легальный пляж
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Единственный общественный пляж Иркутска на заливе Якоби прошёл освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам
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