В него войдут школа № 63 в сотых кварталах и строящаяся школа в 112 микрорайоне
В столице Бурятии сформируют образовательный комплекс, в который войдут школа № 63 в сотых кварталах и строящаяся школа в 112 микрорайоне.
На сегодня в школе № 63 учатся в 2 смены 1380 учащихся. Ожидается, что к первому сентября число учеников превысит 1700. При этом площадей уже не хватает, в частности, школе необходима большая столовая, спортзал.
Открытие новой школы в 112 мкрн планируется в сентябре этого года. Она рассчитана на 744 места. По проекту здание школы состоит из 5 блоков разной высоты, здесь будут располагаться два спортзала, столовая, актовый зал. В новой школе планируется создание образовательного комплекса с присоединением школы № 63.
В новом здании образовательного комплекса будет учиться 1400 детей, проживающих в сотых кварталах, в 2 смены. В недавно построенном здании пристроя школы № 63 планируется обучать учащихся старших классов, однако окончательное решение будет принято позднее совместно с администрацией школы после рассмотрения всех вариантов эффективного использования площадей.
В самом здании школы № 63 планируется открытие 9 дошкольных групп, в том числе 3-х групп ясельного возраста, для этого необходимо будет сделать ремонт.
- Родителям не нужно волноваться, что их дети не попадут в новую школу. Все дети сотых микрорайонов станут учащимися нового большого образовательного комплекса, - сказала председатель комитета по образованию Ульяна Афанасьева.
Накануне школу № 63 посетили депутаты Улан-Удэнского горсовета. На выездном заседании комитета по социальной политике горсовета было принято решение поддержать создание образовательного комплекса в сотых кварталах, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
В Улан-Удэ две школы объединят в один образовательный комплекс
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