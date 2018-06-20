Улан-удэнцев просят сдать кровь для женщины с лейкозом

Женщина, которой нужна кровь, хороша известна в Улан-Удэ благодаря помощи с узаконением земель



Жителей Бурятии просят сдать кровь для переливания 69-летней улан-удэнке Вере Андреевой. У женщины диагностировали рак крови – лейкоз.



- Кровь нужна любая. Это компенсация для банка крови за ту, которую ей сейчас вливают, - пояснила «Байкал-Daily» знакомая Веры Владимировны.



Вера Андреева известна в посёлке Южный Улан-Удэ тем, что благодаря ней многие смогли узаконить свои земли. По словам её близких, даже отправляясь в больницу в тяжёлом состоянии, она продолжала переживать о тех, кто ещё в процессе оформления документов на участки - чтобы всё у них получилось.



- Будучи без юридического образования, без высшего образования, она вела переговоры с чиновниками разного ранга и уровня, пытаясь достучаться до них по проблеме узаконения земельных участков и домов. Тема для посёлка и для всего города была животрепещущей и актуальной. Долгие годы многие пытались решать эту проблему, но из-за бюрократических барьеров всё бросали. Лишь её необыкновенная настойчивость, принципиальность, «выносливость» в борьбе с чиновниками, желание помочь людям смогли эту проблему довести до логического завершения. Но на это ушли годы, силы, личные средства и всё свободное время последних лет, - рассказывают родные Веры Владимировны.



Как они отмечают, сейчас задачи по самоволкам ещё не решены до конца. И в посёлке Южном Андреева бескорыстно помогала всем, кто к ней обращался за помощью с этими вопросами. Ходила вместе с людьми по кабинетам представителей власти, помогала с документами.



- Её знают все в Южном. На общественных мероприятиях - она первая. На субботниках - она первая. Помочь кому - она первая. Несмотря на свой немолодой возраст, по собранности, активности, инициативности даст фору молодым. Всегда легка на подъём - в любом деле. За это все жители её уважают. Но сейчас с ней случилась беда. У неё страшный диагноз, связанный с заболеванием крови. Для этого необходимо много донорской крови, - продолжают они.



Всем, кто желает помочь Вере Владимировне, нужно сдать кровь на республиканской станции переливания крови по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 7а. При сдаче необходимо сказать, что это для Андреевой Веры Владимировны (республиканская больница, гематологическое отделение).



Станция работает для доноров по следующему графику: пн., ср., пт. - с 8.00 – 13.00, чт. - 9.00-13.00.



Резус-фактор и группа крови добровольцев значения не имеют.



