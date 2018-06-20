10 турмаршрутов по Бурятии участвуют в конкурсе

Сейчас проходит заключительный этап творческого состязания



Муниципальные учреждения культуры Бурятии принимают участие в конкурсе. Они защищают проекты, цель которых популяризация исторического и культурного наследия, реализация туристского потенциала района.



Разработанные маршруты интересны не только для туристов, но и жителей Бурятии. Последние узнают много нового о своей Родине. Названия маршрутов говорят сами за себя: например, Тарбагатайский район предлагает проект «Хранители истоков», Кабанский район – «Эхо Кударинской земли», Селенгинский район приглашает в село Харгана на культурно-познавательный проект «Алтан-парк тысячелетия».



В заключительном этапе участвуют 10 маршрутов из Тарбагатайского, Кабанского, Курумканского, Хоринского, Еравнинского, Селенгинского, Закаменского, Окинского, Тункинского районов и города Северобайкальск.



Конкурс же проводится в три этапа: 1, 2 этапы - заочные, 3 этап – защита проектов, непосредственное проведение культурно-туристических маршрутов, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

