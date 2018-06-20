Вручение состоялось во время соревнований по боулингу
Для детей Бурятии, больных сахарным диабетом, медики провели праздник. На него пришли ребятишки 90 человек, 40 из которых – дети-диабетики. Присутствовали ребята из Улан-Удэ, Мухоршибирского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского районов, сообщает пресс-служба Республиканской больницы имени Семашко.
- В настоящее время в Бурятии зарегистрировано около 200 детей и подростков с сахарным диабетом. В семье, где ребёнок болеет диабетом, меняется не только режим питания, но и вся жизнь семьи, родителей, их образ жизни. Поэтому очень важно, чтобы такие дети, а также их мамы и папы встречались не только в поликлиниках и больницах, но и в кафе, спорткомплексах, боулинг-центрах, театрах, чтобы подружиться, сплотиться и вместе бороться с общей бедой, - уточняют в больнице.
Все дети сыграли в боулинг, после завершения соревнований подвели итоги и состоялось награждение.
Кроме того, организаторы подарили участникам свыше 100 поощрительных призов и памятных подарков, все дети получили новые глюкометры «Селект плюс».
Пока дети играли, в другом зале для родителей было проведено практическое занятие: «Самоконтроль - основа управления диабетом». Родители обеспокоены тем, что имеются перебои в обеспечении тест-полосками.
Детям-диабетикам Бурятии подарили глюкометры
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вручение состоялось во время соревнований по боулингу
В учении участвуют около 200 военных и 40 единиц техники
В дело вмешалась прокуратура
Им вручены сертификаты «Пользователь персонального компьютера»
МЧС предупреждает жителей Бурятии об опасностях летней жары
В дело вмешалась прокуратура
Умение хорошо плавать не гарантирует, что человек оградит себя от беды, отмечают специалисты
В музее в Кяхте откроется экспозиция «Оружие. Честь и доблесть»
Лекторы расскажут посетителям музея о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров во время Великой Отечественной войны
В Тугнуйском дацане также объявили сбор средств на ремонт одного из дуганов
Преподаватели при помощи прокуратуры оспорили приказ о приостановке работы вуза
Жители Бурятии, болевшие за сборную на стадионе в Санкт-Петербурге, делятся впечатлениями
Томас Холмс влюбился в улан-удэнку, и скоро в их семье родится ребёнок. Необычная пара рассказала «Байкал-Daily» о своей истории
В городской библиотеке состоится встреча, посвящённая Дню памяти и скорби
Инцидент произошёл на Бурводе