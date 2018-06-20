Детям-диабетикам Бурятии подарили глюкометры

Вручение состоялось во время соревнований по боулингу



Для детей Бурятии, больных сахарным диабетом, медики провели праздник. На него пришли ребятишки 90 человек, 40 из которых – дети-диабетики. Присутствовали ребята из Улан-Удэ, Мухоршибирского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского районов, сообщает пресс-служба Республиканской больницы имени Семашко.



- В настоящее время в Бурятии зарегистрировано около 200 детей и подростков с сахарным диабетом. В семье, где ребёнок болеет диабетом, меняется не только режим питания, но и вся жизнь семьи, родителей, их образ жизни. Поэтому очень важно, чтобы такие дети, а также их мамы и папы встречались не только в поликлиниках и больницах, но и в кафе, спорткомплексах, боулинг-центрах, театрах, чтобы подружиться, сплотиться и вместе бороться с общей бедой, - уточняют в больнице.



Все дети сыграли в боулинг, после завершения соревнований подвели итоги и состоялось награждение.



Кроме того, организаторы подарили участникам свыше 100 поощрительных призов и памятных подарков, все дети получили новые глюкометры «Селект плюс».



Пока дети играли, в другом зале для родителей было проведено практическое занятие: «Самоконтроль - основа управления диабетом». Родители обеспокоены тем, что имеются перебои в обеспечении тест-полосками.

