В учении участвуют около 200 военных и 40 единиц техники
Специалисты инженерных из Бурятии совершили марш комбинированным способом на полигон Цугол в Забайкальский край. Здесь пройдёт тактико-специальное учение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе практической части военнослужащие провели рекогносцировку на местности для оборудования районов сосредоточения командных пунктов.
Также с помощью путеукладчика БАТ-2 отработали задачи по оборудованию путей движения войск в «боевой обстановке».
Помимо этого, группы разминирования выполнили инженерную разведку на наличие взрывоопасных предметов.
Для обеспечения маскировки войск, специалисты инженерных войск с помощью специальной техники оборудовали траншеи и окопы для ведения огня боевой техники.
К тактико-специальному учению было привлечено около 200 военнослужащих и порядка 40 единиц специальной техники.
Военные из Бурятии совершили марш в Забайкалье
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