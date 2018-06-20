Военные из Бурятии совершили марш в Забайкалье

В учении участвуют около 200 военных и 40 единиц техники



Специалисты инженерных из Бурятии совершили марш комбинированным способом на полигон Цугол в Забайкальский край. Здесь пройдёт тактико-специальное учение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе практической части военнослужащие провели рекогносцировку на местности для оборудования районов сосредоточения командных пунктов.



Также с помощью путеукладчика БАТ-2 отработали задачи по оборудованию путей движения войск в «боевой обстановке».



Помимо этого, группы разминирования выполнили инженерную разведку на наличие взрывоопасных предметов.



Для обеспечения маскировки войск, специалисты инженерных войск с помощью специальной техники оборудовали траншеи и окопы для ведения огня боевой техники.



К тактико-специальному учению было привлечено около 200 военнослужащих и порядка 40 единиц специальной техники.

