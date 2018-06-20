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Военные из Бурятии совершили марш в Забайкалье

Общество, 
В учении участвуют около 200 военных и 40 единиц техники

Специалисты инженерных из Бурятии совершили марш комбинированным способом на полигон Цугол в Забайкальский край. Здесь пройдёт тактико-специальное учение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе практической части военнослужащие провели рекогносцировку на местности для оборудования районов сосредоточения командных пунктов.

Также с помощью путеукладчика БАТ-2 отработали задачи по оборудованию путей движения войск в «боевой обстановке».

Помимо этого, группы разминирования выполнили инженерную разведку на наличие взрывоопасных предметов.

Для обеспечения маскировки войск, специалисты инженерных войск с помощью специальной техники оборудовали траншеи и окопы для ведения огня боевой техники.

К тактико-специальному учению было привлечено около 200 военнослужащих и порядка 40 единиц специальной техники.
военнослужащие
 
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