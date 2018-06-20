Кладбища в Бурятии не были поставлены на кадастровый учёт

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила проверка Гусиноозерской межрайонной прокуратуры, в 10 сёлах Селенгинского района места для захоронения не числятся в реестре муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Администрациями сельских поселений не проведён кадастровый учёт земельных участков под общественными кладбищами, не принимаются меры по их оформлению, что приводит к обезличиванию территории, препятствует санитарному и экологическому контролю за местами погребения, - уточняют в прокуратуре.



Главам поселений внесены представления. После вмешательства прокуратуры в бюджетах сёл появились деньги для проведения кадастровых работ.



