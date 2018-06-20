МЧС советует жителям Бурятии потреблять больше соли

МЧС предупреждает жителей Бурятии об опасностях летней жары



МЧС дало краткие рекомендации, которые помогут избежать несчастных случаев. Перегреться можно, перележав на пляже или просто перегуляв под жарким солнцем без головного убора и в неподходящей одежде. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Симптомами перегревания станут покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Проще всего обгореть у воды и во время купания, поскольку она отражает солнечные лучи, и получается, что человек загорает как бы вдвойне.



- Если у человека все же случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью, - рекомендует МЧС.



Чтобы избежать происшествий в жару, спасатели советуют следовать несложным рекомендациям: не находиться долго на солнце, прятаться в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и обязательно головной убор.



- Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Употребляйте чуть больше соли, когда потеешь, соль выводится из организма, а это вредно, - поясняют в МЧС.



Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Самое вредное солнце – полуденное.Также стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Выходя из воды, нужно насухо обтереться, чтобы капли воды, подобные увеличительным стеклам, не обернулись мелкими ожогами.



- Не злоупотребляйте спиртным! – настаивают спасатели.



В случае, если произошло ЧП, то стоит немедленно звонить в пожарно-спасательную службы МЧС России по телефону 101.

