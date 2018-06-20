Открытое хранение буддийского искусства создано в Эрмитаже

19 июня в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Эрмитажа открылось новое открытое хранение буддийского искусства
Здесь показаны шедевры мирового буддийского искусства из коллекции Эрмитажа. Это каменная и бронзовая скульптура − произведения Индии, Юго-Восточной Азии, Тибета, Китая и Монголии, датируемые XI − серединой XIX века, сообщает пресс-служба музея.
Новое хранение открыл Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.
«Старая Деревня начинает привыкать к Эрмитажу и к тому виду экспозиций, которые тут существуют. Сегодня мы представляем открытое хранение буддийского искусства – искусства разных школ, жанров и географического происхождения. Основная коллекция буддийского искусства представлена в Зимнем дворце, а эта экспозиция станет еще одним дополнением. Открытое хранение сопровождает замечательная мандала, специально созданная бурятскими ламами. У нас уже была мандала на выставке в Зимнем дворце, потом она была рассеяна.
Система открытых хранений – наш ответ на постоянный вопрос, какой процент вещей в музее выставляется. Она первая в мире специально запланированная, нигде таких нет. Мы показываем всё, но по-разному, в зависимости от того, как этого требуют вещи. Добро пожаловать в наши открытые хранения!» - сказал он.
На церемонии присутствовал Буда Бадмаев, настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй. Михаил Пиотровский поблагодарил буддистскую общину Санкт-Петербурга за содействие в создании мандалы.
Среди представленной в новом хранении каменной скульптуры наибольшего внимания заслуживают образ Будды Шакьямуни с учениками (сцена пострижения волос перед принятием монашества и отказом от мирской жизни) и образ божества мудрости Манджушри, занимающий центральную часть экспозиции.
Тибетский буддизм представлен бронзовой пластикой, демонстрирующей многообразие буддийского пантеона: Будд, бодхисаттв, женских божеств, учителей, гневных персонажей и других.
Одно из главных божеств тибетского пантеона – бодхисаттва милосердия Авалокитешвара. Он может иметь тысячу рук, чтобы помогать всем страждущим, но изображается и в милостивом и в гневном виде, что можно видеть на экспозиции. Именно Авалокитешваре посвящена песочная мандала, модель вселенной и дворец божества. Она сооружена буддийскими ламами из Бурятии, приглашенными Санкт-петербургским дацаном специально для этой экспозиции. Мандала гармонизирует пространство, процесс ее создания и разрушения демонстрирует иллюзорность мира.
Открытое хранение буддийского искусства создано в Эрмитаже
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидент произошёл на Бурводе
19 июня в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Эрмитажа открылось новое открытое хранение буддийского искусства
В дацане хранится скульптура, являющаяся по преданию единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни
Республика показала фольклорные выступления и провела дегустацию национальных блюд
Запрещающие надписи были размещены на фасадах зданий, гаражах
Российские футболисты вышли в плей-офф
По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни
В небольшом селе Усть-Кяхта за 66 лет впервые исполнялись татарские песни и танцы, соревновались в национальной борьбе «Курэш». Здесь шумно, задорно и весело прокатился 13-ый Байкальский Сабантуй
Сегодня началась конкурсная программа международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк»
Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД провели приём по вопросам замены и выдачи паспорта
В Северобайкальске иеромонах Казанского кафедрального собора посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых
В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова
Как отходы превратить в доходы, придумали ученые новосибирского Академгородка: сегодня на Байкале открыли конференцию, посвященную развитию и внедрению новейших разработок в области охраны окружающей среды. Новосибирскую область представляет проект «Экодом»
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы