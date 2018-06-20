Открытое хранение буддийского искусства создано в Эрмитаже

19 июня в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Эрмитажа открылось новое открытое хранение буддийского искусства



Здесь показаны шедевры мирового буддийского искусства из коллекции Эрмитажа. Это каменная и бронзовая скульптура − произведения Индии, Юго-Восточной Азии, Тибета, Китая и Монголии, датируемые XI − серединой XIX века, сообщает пресс-служба музея.



Новое хранение открыл Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.



«Старая Деревня начинает привыкать к Эрмитажу и к тому виду экспозиций, которые тут существуют. Сегодня мы представляем открытое хранение буддийского искусства – искусства разных школ, жанров и географического происхождения. Основная коллекция буддийского искусства представлена в Зимнем дворце, а эта экспозиция станет еще одним дополнением. Открытое хранение сопровождает замечательная мандала, специально созданная бурятскими ламами. У нас уже была мандала на выставке в Зимнем дворце, потом она была рассеяна.



Система открытых хранений – наш ответ на постоянный вопрос, какой процент вещей в музее выставляется. Она первая в мире специально запланированная, нигде таких нет. Мы показываем всё, но по-разному, в зависимости от того, как этого требуют вещи. Добро пожаловать в наши открытые хранения!» - сказал он.



На церемонии присутствовал Буда Бадмаев, настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй. Михаил Пиотровский поблагодарил буддистскую общину Санкт-Петербурга за содействие в создании мандалы.



Среди представленной в новом хранении каменной скульптуры наибольшего внимания заслуживают образ Будды Шакьямуни с учениками (сцена пострижения волос перед принятием монашества и отказом от мирской жизни) и образ божества мудрости Манджушри, занимающий центральную часть экспозиции.



Тибетский буддизм представлен бронзовой пластикой, демонстрирующей многообразие буддийского пантеона: Будд, бодхисаттв, женских божеств, учителей, гневных персонажей и других.



Одно из главных божеств тибетского пантеона – бодхисаттва милосердия Авалокитешвара. Он может иметь тысячу рук, чтобы помогать всем страждущим, но изображается и в милостивом и в гневном виде, что можно видеть на экспозиции. Именно Авалокитешваре посвящена песочная мандала, модель вселенной и дворец божества. Она сооружена буддийскими ламами из Бурятии, приглашенными Санкт-петербургским дацаном специально для этой экспозиции. Мандала гармонизирует пространство, процесс ее создания и разрушения демонстрирует иллюзорность мира.





