Бурятию презентовали на крупной туристической выставке в Корее

Республика показала фольклорные выступления и провела дегустацию национальных блюд
С 14 по 18 июня в Сеуле прошла 33-я Международная туристическая выставка KOTFA (KoreaWorldTravelFair).
Это одна из крупнейших международных туристских выставок Азиатского региона. На Национальном стенде России была представлена Бурятия, сообщают в пресс-службе министерства туризма республики.
В рамках презентации Бурятии состоялись фольклорные выступления с игрой на национальных музыкальных инструментах, дегустация национальных блюд (буузы, выпечка).
Выставка KOTFA ежегодно собирает туроператоров и турагентов со всего мира, а также представителей международных авиалиний, национальных и региональных советов по туризму, региональные туристские администрации, крупнейшие гостиничные комплексы и курорты, объекты турпоказа. Она ориентирована на выездной туризм и поэтому пользуется огромной популярностью, особенно интересна для представителей регионального турбизнеса, так как предполагает общение не только с профессиональной аудиторией, но и с конечными потребителями.
В выставке KOTFA участвует около 800 экспонентов из 70 стран мира и более 120 тысяч посетителей.
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