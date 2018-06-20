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Бурятию презентовали на крупной туристической выставке в Корее

Общество, 
Республика показала фольклорные выступления и провела дегустацию национальных блюд

С 14 по 18 июня в Сеуле прошла 33-я Международная туристическая выставка KOTFA (KoreaWorldTravelFair). 

Это одна из крупнейших международных туристских выставок Азиатского региона. На Национальном стенде России была представлена Бурятия, сообщают в пресс-службе министерства туризма республики.

В рамках презентации Бурятии состоялись фольклорные выступления с игрой на национальных музыкальных инструментах, дегустация национальных блюд (буузы, выпечка).

Выставка KOTFA ежегодно собирает туроператоров и турагентов со всего мира, а также представителей международных авиалиний, национальных и региональных советов по туризму, региональные туристские администрации, крупнейшие гостиничные комплексы и курорты, объекты турпоказа.  Она ориентирована на выездной туризм и поэтому пользуется огромной популярностью, особенно интересна для представителей регионального турбизнеса, так как предполагает общение не только с профессиональной аудиторией, но и с конечными потребителями. 

В выставке KOTFA участвует около 800 экспонентов из 70 стран мира и более 120 тысяч посетителей.

выставка
 
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