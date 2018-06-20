По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни
Ветер западный 5-10, при грозах порывы 12-17 м/с.
Температура днём +29, +34, местами +19, +24.
В Улан-Удэ кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура +30, +32.
В Бурятии прогнозируют дожди и грозы
Общество, Фото:
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Общество, 20.06.2018
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